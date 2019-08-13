В Кургане людей на улице грабят гангстеры с пистолетом

В Кургане сотрудники Росгвардии задержали вооруженного мужчину, который напал на людей.

Поздним вечером 9 августа сотрудники вневедомственной охраны – прапорщики Александр Юровский и Денис Крюков – обратили внимание на потасовку возле остановки общественного транспорта по ул. Карбышева.

Выяснилось, что неизвестный мужчина подошел к стоящему автомобилю такси и, угрожая пистолетом, потребовал от водителя и пассажира ценные вещи. Грабитель забрал сотовый телефон и попытался скрыться, но был задержан сотрудниками Росгвардии.

Злоумышленником оказался ранее судимый, неработающий, 42-летний житель города. У него изъяли похищенный сотовый телефон и пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Курган, служба информации

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