Министра Силуанова попросят выделить Курганской области пару миллиардов

В пятницу, 16 августа, Курганскую область посетит министр финансов России Антон Силуанов.

Повестка визита главы Минфина пока не озвучена. Как сообщил «Новому Дню» информированный источник, один из вопросов, вероятно, будет касаться выделения региону дополнительной финансовой помощи.

«Предварительно, речь может идти о безвозмездном транше в размере 1,5-2 млрд рублей на погашение госдолга», – уточнил собеседник. Он также добавил, что даже если вопрос будет решен положительно, то Минфин выделит закредитованному региону средства не ранее первого квартала 2020 года.

По состоянию на 1 июля госдолг бюджета Зауралья составляет 16,586 млрд рублей. В ноябре 2019 года область должна погасить 1,5 млрд рублей. Это банковский кредит, который регион брал в 2016 году под 8,86 процентов годовых. Такую же сумму Курганская область должна вернуть банкам в начале 2020 года.

10 июля 2019 года Совет федерации одобрил поправки в федеральный бюджет. По итогам весенней корректировки, было принято решение выделить Курганской области из федерального бюджета 2,3 млрд рублей. Деньги Зауралье получило на безвозмездной основе, чтобы снизить объем госдолга. Пока в отчете регионального департамента финансов поправки об объеме госдолга с учетом федерального «подарка» нет.

Курган, служба информации

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