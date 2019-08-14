Курганцы не могут определиться с «народными проектами», которые оплатит бюджет

В Курганской области на неделю продлили срок онлайн-голосования за проекты благоустройства населенных пунктов по проекту «Инициативный бюджет».

Народное голосование должно было завершиться во вторник, 13 августа. «По просьбе жителей районов области процесс продлевается на неделю», – сообщили в правительстве Зауралья. Соответственно, список проектов-лидеров будет сформирован к 20 августа.

8 сентября 2019 года, когда жители Кургана будут голосовать за новый состав гордумы, а жители региона выберут губернатора, состоится и голосование за проекты «Инициативного бюджета».

Как сообщал «Новый День», предварительно от курагнцев в общей сложности поступили сотни предложений. Свой список пожеланий есть у каждого муниципалитета области. Только в областной столице в предварительном голосовании участвуют 100 объектов строительства, реконструкции и благоустройства.

Проект «Инициативный бюджет» была запущен в Зауралье по инициативе врио губернатора Вадима Шумкова. Он предложил жителям региона самим выбирать объекты, которым требуется реконструкция и благоустройство. Предложения, которые победят в единый день голосования 8 сентября, будут реализовываться за счет бюджетных средств.

Курган, служба информации

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