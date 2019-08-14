В Кургане председатель ТСЖ украл из домовой кассы четверть миллиона

В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении председателя ТСЖ «Автоколонна 1220». Прокуратура Курганской области 14 августа сообщает, что деньги мужчина похитил у собственников жилья.

Как уточнили «Новому Дню» в надзорном ведомстве, речь идет о сумме свыше 250 тыс. рублей. Деньги жильцы собирали для проведения капремонта дома.

Уголовное дело возбуждено по ст. 160 УК РФ, председателя ТСЖ обвиняют в присвоении или растрате чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Курган, служба информации

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