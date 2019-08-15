В Зауралье опять горела церковь: на родине Вадима Шумкова вспыхнула часовня

Спасатели управление МЧС по Курганской области вечером 14 августа спасали часовню в селе Шастово Варгашинского района.

Как сообщают в ведомстве, деревянная часовня в Шастово на ул. Молодежная загорелась после 21 часа. Небольшое возгорание было локализовано и ликвидировано за час. От огня пострадали часть стены и пол, общая площадь повреждений – 1,5 метра. Предварительная причина ЧП – проблемы с электропроводкой.

Деревня Шастово – малая родина врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Там он провел свое детство, там же живут его родители.

В июле в Курганской области дотла сгорел деревянный храм в Чимеевском монастыре. В огне погибла и главная святыня монастыря – Чимеевская икона Божьей Матери, ради которой в Зауралья круглогодично приезжали паломники со всей России.

Курган, Варгашинский район, служба информации

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