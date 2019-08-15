В Кургане сделают самого большого воздушного змея

В Курганской области в субботу, 17 августа, впервые пройдет фестиваль воздухоплавания «Небесные ласточки». Гостей и участников ждут к 16 часам на базе отдыха «Баден-Баден» в поселке Европейский Кетовского района».

Курганцы смогу посмотреть шоу парапланеристов и сами подняться в воздух на аэростате, а также запустить воздушных змеев. Специальная программа подготовлена для детей – аниматоры, игровые программы, шоу мыльных пузырей, аквагрим, мастер-класс по изготовлению воздушных змеев.

«Ребята смогут помочь смастерить самого большого воздушного змея в Курганской области, – рассказали в региональном управлении культуры. – Кроме того, на площадке фестиваля будут работать фуд-корт, ярмарка «Покупай курганское», арт-площадка. Запланированы выступления творческих коллективов».

Фестиваль откроется продлится до позднего вечера и завершится в 22.30.

Курган, служба информации

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