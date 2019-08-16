Курганское правительство встречает министра Силуанова

В пятницу, 16 августа, Курганскую область посетит первый вице-премьер –министр финансов Антон Силуанов. Также ожидается приезд представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза.

Как сообщает пресс-служба Минфина, Силуанов обсудит с руководством Курганской области целевые показатели социально-экономического развития региона и меры, необходимые для их достижения. Как сообщал «Новый День», Антон Силуанов является куратором Зауралья.

Помимо будущих планов области глава Минфина намерен провести в Кургане совещание о реализации трех национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

«В ходе поездки первого вице-премьера – министра финансов состоится обсуждение более активного вовлечения Курганской области в национальные проекты, а также сложностей, с которыми сейчас сталкивается регион при их реализации», – добавляет пресс-служба министра.

По данным «Нового Дня», делегация прибудет в Курган около 11 часов.

Курган, служба информации

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