В Кургане машина заехала прямо в витрину магазина (ФОТО)

В Кургане на пересечении улиц Коли Мяготина и Ленина столкнулись автомобили «Рено» и ВАЗ-2113. От удара иномарка влетела в витрину магазина «Спецодежда».

Как сообщили «Новому Дню» в управлении ГИБДД Курганской области, за рулем ВАЗа находился 33-летний водитель, который ехал по ул. Ленина. 42-летний водитель иномарки двигался по улице Коли Мяготина. Столкновение произошло в 6 утра 10 минут.

Машины сильно пострадали, водители получили телесные повреждения, но госпитализация обоим не потребовалась. Магазин «Спецодежда» вряд и сегодня сможет принять покупателей.

Курган, служба информации

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