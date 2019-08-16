В Кургане машина заехала прямо в витрину магазина (ФОТО)

В Кургане на пересечении улиц Коли Мяготина и Ленина столкнулись автомобили «Рено» и ВАЗ-2113. От удара иномарка влетела в витрину магазина «Спецодежда».
Как сообщили «Новому Дню» в управлении ГИБДД Курганской области, за рулем ВАЗа находился 33-летний водитель, который ехал по ул. Ленина. 42-летний водитель иномарки двигался по улице Коли Мяготина. Столкновение произошло в 6 утра 10 минут.
Машины сильно пострадали, водители получили телесные повреждения, но госпитализация обоим не потребовалась. Магазин «Спецодежда» вряд и сегодня сможет принять покупателей.
Курган, служба информации
Курган. Другие новости 16.08.19
Курганское правительство встречает министра Силуанова. / Курганцы будут платить экс-губернатору Кокорину 10 тысяч в месяц «за выдающиеся заслуги». / Шумков встретился с Путиным и попросил у президента поддержки. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2019, РИА «Новый День»