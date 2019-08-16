В Кургане из-за крупной аварии без воды остались Заозерный, крупное предприятие и магазины

В Кургане поставщик воды – «Водный союз», ликвидирует последствия крупной аварии на водопроводе диаметром 400 мм в Заозерном. Как сообщает пресс-служба водоснабжающей компании, аварийные работы могут затянуться до вечера.

По данным «Водного союза», на весь день без воды останутся многоквартирные дома в нескольких микрорайонах. Под отключение также попадают магазины «Магнит», «Метрополис» и крупное промышленное предприятие – «Курганстальмост».

«Устранение утечки в районе дома №23 во 2 микрорайоне потребует полного отключения от водоснабжения микрорайона Мостостроителей, а также 1а и 4 микрорайонов (в том числе ТЦ «Магнит»).Ограничение ХВС частично коснется 1 микрорайона. Здесь без воды останется ул. Алексеева – полностью, а также все дома, кроме номеров 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 39.Во 2 микрорайоне под отключение попадут дома 17, 19, 20в (магазин «Метрополис»)», – разместили подробную информацию в ресурсоснабжающей компании.

К восстановительным работам аварийные бригады приступили в 10:30. Закончить планируют не раньше 21:00.

«Для удобства потребителей к многоквартирным домам будет осуществляться подвоз воды», – пообещали в «Водном союзе».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 16.08.19

В Кургане машина заехала прямо в витрину магазина (ФОТО). / Курганское правительство встречает министра Силуанова. / Курганцы будут платить экс-губернатору Кокорину 10 тысяч в месяц «за выдающиеся заслуги». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»