Российское правительство подготовит спецплан развития для Зауралья

Министр финансов Российской Федераци Антон Силуанов, который 16 августа приехал с визитом в Зауралье, заявил, что в российском правительстве принято решение оказывать особое внимание социально-экономическому развитию таких регионов, как Курганская область.

«Мы приняли решение о том, что будем оказывать особое внимание регионам, которые требуют федеральной поддержки, федерального внимания. Курганская область один из таких субъектов. Мы договорились о том, что подготовим специальный план социально-экономического развития региона. Основная задача – стимулирование экономической активности, – сказал Антон Силуанов. – Мы видим необходимость подтягивания региона по объемам валового регионального продукта, по увеличению темпов экономического роста, по увеличению заработных плат населения. На всем этом и предлагаю сконцентрировать внимание при обсуждении тех программных документов, которые нам сегодня предстоит рассмотреть».

Врио губернатора Вадим Шумков рассказал федеральному гостю о текущей социально-экономической ситуации в регионе, сделав акценты на существующих проблемах и путях их решения. В частности, речь шла о значительном износе инфраструктуры региона и социальных объектов, о тарифах на электроэнергию, демографической ситуации, дополнительных мерах по развитию агропромышленного комплекса.

Глава региона отметил, что в этом году по национальным проектам, другим статьям финансирования, из областного и федерального бюджетов, а также благодаря привлечению благотворительных взносов крупных компаний в размере 700 млн рублей, в Курганской области объем строительства и ремонта объектов транспортной инфраструктуры и культурно-социальной сферы увеличился в три раза. Различными видами ремонта и благоустройства за счет всех источников до конца 2019 года будет охвачено139 соцобъектов.

Вадим Шумков подчеркнул, что параллельно ведется работа по улучшению инвестиционного климата. Введены налоговые льготы при реализации новых инвестиционных проектов, оказывается поддержка предприятиям малого и среднего бизнеса, IT-сферы и агропромышленного комплекса, развиваются индустриальные парки.

Пристальное внимание уделяется повышению эффективности работы региональных, муниципальных органов власти и созданию 5-летних комплексных планов развития муниципальных образований.

«Эти планы включают в себя все объекты, которые мы видим в рамках национальных проектов, областного бюджета, а также проекты, реализуемые инвесторами. Это делается для того, чтобы любой житель на любой территории видел и понимал, что у него будет построено, отремонтировано и в какие сроки», – отметил врио губернатора Вадим Шумков.

Глава региона попросил поддержки Антона Силуанова, как куратора региона и министра финансов РФ, по нескольким направлениям, в частности, озвучив планы по созданию особой экономической зоны.

По словам Антона Силуанова, план ускоренного социально-экономического развития Курганской области уже в начале сентября будет вынесен на рассмотрение правительства Российской Федерации.

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