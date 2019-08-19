Курганцы попросили мэра Потапова разобраться с бабой Ягой

В Кургане инициативные граждане просят мэрию скорректировать план благоустройства Центрального парка культуры и отдыха. Обращение активистов размещено на сайте «Инициативы Зауралья».

Инициатива, созданная горожанкой по имени Наталья, подразумевает расширение в ЦПКиО «сказочной» зоны. «За много лет в парке стали привычными фигуры русалок и Нептуна, они являются самыми популярными объектами для фото. В рамках будущей реконструкции парка можно увеличить количество таких арт-объектов», – цитата из инициативы.

В сказочном наборе сейчас не хватает много персонажей, включая кота-ученого, Кощея и, конечно, Бабы Яги, у которой должна быть своя избушка на курьих ножках. Пока предложение горожанки поддержали всего 16 человек. Если инициатива наберет 200 голосов «за», мэр Кургана Андрей Потапов рассмотрит предложение.

Как сообщал «Новый День», ЦПКиО Кургана месяц назад посетил федеральный министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков рассказал главе ведомства о необходимости экологической реабилитации реки Битевка, которая превратилась в зловонное болото. Проблема с расчисткой русла реки Битевка, создающей водное кольцо вокруг ЦПКиО, будет решаться за счет нацпроекта «Экология».

Реконструкция, разделенная на три этапа, начнется и в самом ЦПКиО. В этом году цена контракта составит более 13 млн рублей. До середины октября подрядчик должен выкорчевать часть деревьев, привести в порядок газоны и выложит тротуарную плитку.

Курган, служба информации

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