В Зауралье под колесами трактора погибла девочка

В Катайске погибла девятилетняя девочка. Ей разрешили сесть на сцепное устройство трактора. Техника поехала – ребенок не удержался.

Как сообщает Управление ГИБДД Курганской области, трагедия произошла на глазах 48-летнего водителя, который с помощью трактора буксировал тракторные прицепы.

Девочка села на тяговое устройство. «В момент движения девочка не удержалась, упала под колесо прицепа. От полученных травм несовершеннолетняя участница ДТП скончалась на месте до приезда скорой», – уточняет региональное УГИБДД. Возбуждено уголовное дело.

Курган, служба информации

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