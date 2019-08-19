У Курганмашзавода выросла прибыль

Курганмашзавод – единственный в России производитель боевых машин пехоты, раскрыл финансовый отчет за второй квартал 2019 года. Информация опубликована на сервере раскрытия корпоративной информации.

Выручка Курганмашзавода (КМЗ) в указанный период превысила 11,8 млрд рублей. Это выше показателя за аналогичный период 2018 года, когда выручка КМЗ составила 10,2 млрд рублей.

Общий размер кредиторской задолженности курганского предприятия – 39,713 млрд рублей. В том числе, долг перед поставщиками и подрядчиками свыше 5 млрд рублей. Сумма непокрытого убытка – 111 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», Курганмашзавод, до 2019 года входивший в концерн «Тракторные заводы» (гендиректор концерна – зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков), демонстрировал огромные убытки. Так, по итогам 2017 года чистый убыток КМЗ вырос в 30 раз и составил 108 млрд рублей.

Предприятие, потерявшее финансовую устойчивость, в феврале 2019 года перешло под контроль госкорпорации Ростех. В данный момент КМЗ ждет размещения дополнительного выпуска акций. Речь идет об эмиссии на сумму 9,1 млрд. Таким образом капитал КМЗ увеличится в 55 раз – с нынешних 167,7 млн рублей до 9,267 млрд рублей.

КМЗ занимает 100% долю на российском рынке по производству гусеничных боевых бронированных машин. Как сообщалось в годовом отчете предприятия за 2018 год, выручка КМЗ по итогам прошлого года увеличилась на 13% и составила более 22,2 млрд рублей. Впервые за последние годы курганский завод закончил год с прибылью – 192,8 млн рублей. Динамику производитель объяснил ростом поставок по экспортным контрактам в 6,2 раза, а также поставкой продукции гражданского назначения.

Курган, служба информации

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