Курганские полицейские подстрелили мужчину с топором

В Курганской области полицейским пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить преступника.

Как сообщает СУ СК РФ по Курганской области, инцидент произошел 16 августа в селе Половинское. В один из домов по вызову прибыл наряд полиции – силовиков вызвали родственники 34-летнего селянина, который был пьян и вел себя агрессивно.

«Мужчина пытался напасть на сотрудников полиции, используя в качестве оружия нож и молоток», – уточнили в региональном следкоме. Один из полицейских применил табельное оружие и выстрелил дебоширу в ногу.

Стрельба закончилась вызовом скорой помощи. Госпитализация раненому не понадобилась. В данный момент он взят под стражу. Возбуждено уголовное дело за нападение на полицейских.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 19.08.19

У Курганмашзавода выросла прибыль. / В Зауралье под колесами трактора погибла девочка. / Курганцы попросили мэра Потапова разобраться с бабой Ягой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»