Мэрия Кургана обсчитывает ремонт объездной дороги

Мэрия Кургана объявила тендер на разработку проекта для капитального ремонта объездной дороги столицы Зауралья. Сообщение о тендере размещено на сайте госзакупок.

Конкурс объявлен с формулировкой «выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации: капитальный ремонт объездной дороги от трассы «Иртыш» до ул. Автозаводская, исключая мост через реку Черная (через улицы Загородая, 2-ая Часовая, Стройбаза). Подготовка проекта оценивается в 8,4 млн рублей. Итоги торгов будут подведены 30 августа.

Как только будет готов проект, станет известна сумма, которая потребуется на ремонт объездной дороги. Это важная для города магистраль уже давно вызывает массу нареканий у автомобилистов. И водители называют ее «вечно проблемной».

Ранее администрация Кургана сообщала, что дорожные работы будут оплачены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 20.08.19

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