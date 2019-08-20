Курганцу перерезало шею электропилой

В Кургане 36-летнего мужчину убило электропилой. Днем 19 августа он выполнял работу по обшивке частного жилого дома, расположенного в микрорайоне Глинки.

«При работе с электропилой в результате срыва ее цепи мужчина получил повреждения шеи, не совместимые с жизнью», – сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Курганской области.

Следственный комитет начал проверку – проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств случившегося.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 20.08.19

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