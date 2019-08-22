В Курганской области начнут ездить машины-беспилотники

Правительство Курганской области объявило примерные сроки, когда на дорогах Зауралья могут появиться грузовые и легковые машины-беспилотники. Для этого регион должен вписаться в концепцию Минпромторга РФ, внедрив на дорогах области «интеллектуальную транспортную систему».

Минпромторг РФ подготовил и накануне озвучил проект концепции обеспечения безопасности дорожного движения с учетом появления на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей.

«Настоящая концепция предназначена для содействия развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей внедрение беспилотного дорожного движения, и выработки политики органов государственной власти в данной сфере», – сообщается в проекте документа.

В первую очередь общероссийский эксперимент нацелен на пассажирские перевозки в городах и грузовые перевозки по автомагистралям.

При этом ведомство подчеркивает, что беспилотники могут появиться на дорогах только тех городов, где введена так называемая интеллектуальная транспортная система, а сам транспорт будет оснащен беспилотными технологиями. В том числе, автомобили без водителя должны быть подключены к государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и иметь бортовое устройство записи данных («черный ящик»).

Как сообщает пресс-служба правительства Курганской области, внедрение интеллектуальной транспортной системы планируется в регионе в 2024 году. Помощь область надеется получать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проектом предполагается, что законодательство, которое сделает беспилотников полноправными участниками движения, будет разработано к концу 2021 года.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 21.08.19

В Кургане пройдет благотворительный концерт в помощь тяжело больному ребенку. / Курганская прокуратура остановила деятельность владельца автобуса-перевертыша. / Правительство Курганской области открыло книгу жалоб в Инстаграм. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»