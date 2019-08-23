Из правительства Зауралья уволилась заместитель губернатора

В администрации Курганской области две знаковые отставки – уволены директор департамента экономического развития Курганской области, заместитель губернатора Светлана Афанасьева и начальник управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской области Сергей Кетов. Они оставили посты по собственному желанию, сообщили в пресс-службе правительства в пятницу, 23 августа 2019 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора области Вадим Шумков назначил и.о. директора департамента экономического развития Ивана Смирных. Ранее г-н Смирных работал в должности заместителя директора ведомства – начальника управления развития рыночной инфраструктуры.

Обязанности начальника управления защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности возложены на Станислава Носкова. Г-н Носков ранее ,возглавлял в этом же управлении отдел защиты населения.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 22.08.19

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