В Кургане создают комиссию, которая решит – стоит ли строить ли храм возле детсада

В Кургане создается общественная комиссия, которая должна разобраться в ситуации вокруг строительства церкви рядом с детским садом. О проблеме в соцсетях заявили жители поселка Вороновка, они возмущены тем, что рядом с детским садом «Филиппок» планируют возвести храм иконы Божией Матери.

«По Гагарина 140 «а» собрались строить очередной храм. Прямо напротив детсада. Мой ребенок ходит в него. На данный момент за место храма стоит вагончик с куполом, когда они его поставили, то по всему району развешали объявления об оказании услуг отпевания и т д. В марте люди подвезли к вагончику на прицепах гробы, все это видели дети, гулявшие на площадках», – пишут пользователи. Родители и сотрудники детсада написали обращение в департамент образования и науки, а так же в департамент социальной защиты.

По словам жителей близлежащих домов, строительство храма предполагает отсыпку территории на 1,5 м. над уровнем земли и все сточные воды с насыпи будут стекать на дорогу, ведущую к детскому саду, а так же на проселочную дорогу. Кроме того, люди считают, что колокольный звон рядом с детским садом неуместен.

«Ситуация со строительством культового сооружения в микрорайоне Вороновка будет всесторонне изучена Общественной палатой Кургана. Соответствующее письмо с просьбой разобраться в данном вопросе подготовлено и направлено администрацией города в этот коллегиальный совещательный орган», – пообещали в мэрии Кургана.

В Общественной палате уточнили, что создадут комиссию, в которую также войдут депутаты гордумы и представитель управления Роспотребнадзора по Курганской области.

«Комиссия в обязательном порядке учтет мнение родителей детского сада «Филиппок» и курганцев, которые проживают рядом с часовней. Будут организованы выезды на место и поквартирный опрос жителей домов, расположенных рядом с возводимым культовым сооружением», – сказали в ОП.

Курган, служба информации

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