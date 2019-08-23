Зауралью подарят 3 млрд рублей на коммуналку и зарплаты

Курганская область в 2019 году получит дополнительную финансовую помощь на сумму более 3 млрд рублей. В ходе сегодняшнего заседания регионального правительства было принято решение о внесении корректировок в областной бюджет в связи с увеличением доходов на 4 млрд 175 млн рублей. Большая часть из этих денег – 3 млрд 158 млн рублей – безвозмездные поступления, в основном из федерального бюджета.

По словам начальника финансового управления Константина Ермакова, 2,3 млрд рублей будут направлены на погашение кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда, оплату коммунальных услуг, которая ранее образовалась в муниципалитетах, а также на увеличение зарплаты, в соответствии с майскими указами Путина.

Кроме того, предоставлены целевые средства в виде субсидий и субвенций: 270 млн рублей в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 211,5 млн рублей на лекарственное обеспечение граждан, 85 млн рублей получит город Шадринск по программе создания комфортной городской среды, более 83 млн рублей направят на сельское хозяйство.

Таким образом, доходы областного бюджета составят в 2019 году 46 млрд 477 млн рублей, расходы – 49 млрд 656 млн рублей. Дефицит – 3 млрд 179 млн рублей, – резюмируют в правительстве.

«Значительные средства направляются на погашение долгов Курганской области по фондам по заработной плате и коммунальным платежам. Закрывая сегодня долги муниципалитетов, мы должны обратить особое внимание на то, что во многих муниципальных учреждениях до сих пор не установлены узлы учета тепловой энергии. Есть случаи необоснованного завышения цен при закупке топлива и установления тарифов. Прошу, вместе с главами муниципальных образований не только контролировать расходы средств на выплату долгов, но и приводить ситуацию к такому знаменателю, чтобы долги перестали копиться», – подчеркнул глава Зауралья Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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