В Кургане на набережной реки Тобол нашли артиллерийский снаряд

В воскресенье, 25 августа, в Кургане был обнаружен артиллерийский боеприпас.

По данным «Нового Дня», снаряд калибра 105 мм находился в районе улицы Климова – на берегу реки Тобол. На место было вызваны сотрудники Росгвардии. Специалисты технической группы ОМОН «Скиф» установили, что это снаряд «с головкой взрывателя и со следами коррозии». Опасная находка была вывезена на полигон и уничтожена.

Напомним, в конце мая в Кургане на ул. Южная в нескольких метрах от жилого дома была найдена мина калибра 82 мм. Боеприпас оказался опасным (3 класс опасности) и реально представлял угрозу жизни людей. После чего мину вывезли на специализированный полигон, где она и была уничтожена.

Курган, служба информации

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