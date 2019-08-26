В Кургане бухгалтер ТСЖ несколько лет обворовывала жильцов

В Кургане будут судить бухгалтера ТСЖ, укравшего у жильцов более 180 тыс. рублей. Как сообщает в понедельник, 26 августа, прокуратура Курганской области, с 2016 года бухгалтер ТСЖ систематически присваивала себе деньги, которые жильцы собирали для нужд многоквартирного дома. Представитель товарищества имела доступ к расчетному счету дома через «Сбербанк Онлайн», откуда переводила средства на подконтрольный ей банковский счет. Таким образом она присвоили почти 200 тыс. рублей.

Помимо этого, уточняет надзорное ведомство, бухгалтер списывала траты ТСЖ по подложным документам. В частности, предъявила липовый товарный чек на покупку электрооборудования, которое на самом деле для нужд ТСЖ не приобреталось. За указанные преступления жительнице Кургана грозит до девяти лет лишения свободы.

Накануне региональная прокуратура сообщала о совершении аналогичного преступления. Председатель ТСЖ «Автоколонна 1220» похитил у собственников жилья четверть миллиона. Эти деньги жильцы собирали на проведение капремонта дома.

Курган, служба информации

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