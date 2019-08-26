В курганской облдуме меняют древние ноутбуки на новые

Для нужд областной думы Курганской области купят новые ноутбуки. Соответствующий аукцион объявлен на портале госторгов. Стоимость одного компьютера – 46 тыс. рублей. Общая сумма закупки превышает 139 тыс. рублей. На эти деньги облдума планирует приобрести три новых ноутбука.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областной думы Зауралья, техника закупается не для депутатов, а для работы аппарата думы. «Техника нужна для обеспечения заседаний в малом зале», – уточнили в региональном парламенте.

Судьба старых ноутбуков, одному из которых более 7 лет, пока не определена. Их будут дефектовать. «Один, самый древний, скорее всего, не подлежит эксплуатации», – уточнили в облдуме.

Курган, служба информации

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