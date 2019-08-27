В Кургане серьезное ДТП: джип врезался в машину с пожилыми людьми

В Кургане на ул. Б. Петрова серьезное ДТП. Столкнулись джип и старенький ИЖ 2126, за рулем которого находился 70-летний пенсионер. На место аварии выехала реанимационная бригада.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении ГИБДД, ДТП произошло во вторник, 27 августа, в 7:45. Водитель машины ИЖ 1949 года рождения ехал по Б. Петрова и поворачивал с главной дороги в сторону поселка Смолино. Навстречу ему выехал джип – Mitsubishi PAJERO, за рулем которого находился 37-летний мужчина.

Удар был такой силы, что от машины ИЖ практически ничего не осталось. На место аварии выехали сотрудники МЧС и две машины скорой помощи, одна из них – реанимационная бригада. По данным автоинспекции, водителя и пассажирку (1968 года рождения) ИЖ 2126 увезли в больницу. Водитель джипа от госпитализации отказался.

Ведется следствие. Виновник аварии пока не назван.

Курган, служба информации

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