В курганском памятнике природы незаконно нарубили сосен на миллионы рублей

В Курганской области арендатор памятника природы «Кировский бор» возместит государству ущерб от незаконной вырубки сосен. Такое решение принял Юргамышский суд, сообщает облпрокуратура.

По информации прокуратуры Курганской области, арендатором лесного участка в Мишкинском районе со статусом памятника природы является ООО «Юргамышский лесхоз». «Арендатор ненадлежащим образом осуществлял контроль за проведением работ по вырубке лесных насаждений», – уточняют в надзорном ведомстве. Незаконно были вырублены 86 сосен.

Ущерб государству превысил 6,7 млн рублей. По решению суда, арендатор заплатит данную сумму. Деньги будут направлены в бюджет Мишкинского района Курганской области.

Курган, служба информации

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