Курганские стройки проверит федеральный министр Якушев

В среду, 28 августа, в Курган с рабочим визитом прибудет министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Федеральный министр встретится с врио губернатора Курганской области Вадимом Шумковым, проведет большое совещание в областном правительстве, также его ждут на главных строительных площадках города – Парк Победы, улица Мальцева, мост ЖБИ, ЦПКиО.

Это не первый визит Якушева в Зауралье. Глава Минстроя – ранее губернатор Тюменской области и непосредственный начальник Вадима Шумкова, посещал регион в январе 2019 года. Тогда министр провел в области совещание по реализации нацпроектов.

Курган, служба информации

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