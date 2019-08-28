Спикер курганской облдумы извинился перед депутатами из- за нового бюджета Зауралья

В среду, 28 августа, депутаты думы Курганской области провели внеочередное заседание, чтобы утвердить измененные параметры регионального бюджета.

Депутаты Зауралья сразу в двух чтениях приняли закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Доходы региональной казны в 2019 году увеличатся на 4, 174 млрд рублей и составят 46, 477 млрд. Рост доходов объясняется дополнительным безвозмездным траншем региону из федерального бюджета, а также предполагаемым увеличением собственных доходов от продажи активов в рамках программы приватизации госимущества Зауралья.

Объем расходов на 2019 год установлен в сумме 49,656 млрд рублей, что на 4,392 млрд больше ранее запланированной отметки. Дефицит составит 3,179 млрд рублей (вместо ранее утвержденного 2,9 млрд рублей).

Помимо этого депутаты в двух чтениях приняли закон, регулирующий взаимоотношения области и федерации в случае предоставления Зауралью кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Курганской области. На сегодняшний день госдолг курганцев превышает 17,430 млрд рублей. С учетом принятых дополнений регион должен будет согласовывать с Минфином все изменения в закон о бюджете, которые приводят к изменению дефицита.

Решение принималось быстро и единогласно. Спикер думы Дмитрий Фролов в конце заседания поблагодарил коллег, что они прервали депутатские каникулы ради принятия поправок в бюджет. «Благодарю, кого оторвал от дел, извините, кому звонил вчера и просил прийти, но вопрос слишком важный», – несколько раз повторил Фролов, прощаясь с депутатами.

Курган, служба информации

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