В Кургане будут судить железнодорожников, из-за которых поезд насмерть сбил двух человек

В Макушинский районный суд ушло дело, связанное с гибелью двух монтеров. Год назад, летом 2018 года, при проведении ремонтных работ мужчины попали под поезд.

Уральская транспортная прокуратура в среду, 28 августа, сообщила об утверждении обвинительного заключения. На скамью подсудимых сядут работники Южно-Уральской железной дороги, которые проигнорировали правила техники безопасности, организовав ремонт железнодорожных путей возле станции Макушино.

«Обвиняемые не укомплектовали бригаду необходимым количеством работников, средствами связи, не проконтролировали наличие ограждения для места производства работ. Более того, не предупредили локомотивные бригады о проведении ремонтных работ, чтобы поезда ограничили скорость», – сообщают в Уральской транспортной прокуратуре.

В результате халатности на железной дороге возле станции Макушино погибли два монтера. «Они получили смертельные ранения от удара выступающими деталями лобовой части двигавшегося поезда, в результате чего скончались на месте происшествия», – резюмировали в надзирающем ведомстве.

Дело было возбуждено по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Курган, служба информации

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