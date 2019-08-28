В Кургане из автобуса выпала бабушка (ФОТО)

В Кургане пенсионерка выпала из пассажирского автобуса. ЧП произошло днем 28 августа на ул. Ленина, 34. Водитель не дождался, пока люди выйдут из салона на остановке и начал движение.

В итоге пенсионерка упала на асфальт и сильно ударилась головой. Как сообщили «Новому Дню» в ГИБДД, женщину госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Показания очевидцев расходятся: одни говорят, что водитель не заметил выходящую пенсионерку и поехал, другие утверждают, что автобус стоял на месте, а женщина упада случайно.

Фото – группа «Типичный Курган» ВКонтакте

Курган, служба информации

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