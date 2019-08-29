В Курганской области подожгли офис ЛДПР, первым сгорел партийный флаг

В Шадринске в среду, 28 августа, неизвестные подожгли офис регионального отделения партии ЛДПР. Об этом «Новому Дню» сообщил лидер курганских либерал-демократов, кандидат в губернаторы Юрий Ярушин.

Как заявляет Ярушин, инцидент произошел около 17 часов вечера. Офис шадринского отделения партии располагается в здании семейного общежития по адресу: ул. Володарского, 36.

«Сначала кто-то разбил стекло, рядом с окном стоял партийный флаг, который загорелся. Под флагом на полу хранилась моя предвыборная агитация – бумаги тоже вспыхнули», – рассказал Ярушин.

По его словам, прохожие и жильцы дома заметили дым и самостоятельно потушили огонь. К месту происшествия даже не пришлось вызывать пожарных.

Кандидат в губернаторы Курганской области Юрий Ярушин не исключает, что речь идет не о мелком хулиганстве, а о спланированной акции «со стороны недоброжелателей». Но оговаривается: «Контингент в общежитии живет разный».

По факту случившегося написано заявление в шадринскую полицию, оно зарегистрировано. Ущерб от вечернего мини-пожара партийцы не подсчитывали.

Напомним. 8 сентября 2019 года в Курганской области состоятся губернаторские выборы. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: самовыдвиженец, врио губернатора Вадим Шумков, кандидат от ЛДПР Юрий Ярушин, коммунист Яков Сидоров и представитель «Справедливой России» Татьяна Майборода.

Курган, служба информации

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