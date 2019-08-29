В Кургане на пешеходном переходе женщина сбила семилетнего ребенка

В центре Кургана в четверг, 29 августа, произошло ДТП. Пострадал семилетний мальчик. Ребенок госпитализирован в детскую больницу им. Красного креста.

Как сообщает управление ГИБДД Курганской области, авария произошла в 13:55 на улице Красина (в районе дома №23). Мальчик без сопровождения взрослых переходил дорогу по пешеходному переходу. Его пропустил ПАЗик, а вот 46-летняя женщина-водитель на автомобиле «Matiz» не заметила и сбила. Виновница ДТП двигалась по ул. Красина в сторону ул. Куйбышева.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 29.08.19

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