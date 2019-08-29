Бывший начальник Шумкова удивился его работоспособности

Глава Минстроя РФ, бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев, побывавший с очередным визитом в Зауралье, заявил, что команда врио губернатора Вадима Шумкова работает на «пятерку».

«Я, в хорошем смысле слова, удивлен потому что сегодня в Курганскую область можно привозить коллег из других субъектов Российской Федерации и показывать то, как надо двигаться в рамках федеральных и национальных проектов. Все, что можно было раскрутить в 2019 году, а работали, можно сказать «с колес», потому что нужно было оперативно отработать с проектно-сметной документацией и выйти на объекты – сделано», – сказал Якушев, который раньше был начальником Вадима Шумкова.

Глава Минстроя отметил, что Курган порадовал его чистотой, и пообещал в рамках следующего визита посетить и другие муниципалитеты, на территории которых реализуются национальные проекты.

«У нас есть свое решение – все проекты мы делаем в комплексе. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы ремонтируем дорогу, в рамках другой программы делаем тротуары, тут же организуем благоустройство и заходим на дворовые территории. Когда жители видят такие комплексные масштабные преобразования, их настроение меняется очень быстро», – объяснил принципы работы Вадим Шумков.

Напомним, 28 августа, Якушев провел в Кургане совещание по реализации нацпроектов и побывал на главных строительных площадках города. Он осмотрел ремонт на улице Омской, строительство улицы Мальцева, реконструкцию Парка Победы и набережной и ряд других объектов.

«Мы проехали по городу, посмотрели объекты – это реальная синергия тех ресурсов, которые поступили и реализуются на территории по нацпроектам. Я удовлетворен тем, что сегодня происходит в Курганской области, вижу, что до 31 декабря есть предпосылки, что проекты будут завершены», – резюмировал министр.

Курган, служба информации

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