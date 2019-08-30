В Курганской области готовы объявить результаты конкурса по выбору «мусорного оператора»

В пятницу, 30 августа, завершился конкурс по отбору «мусорного оператора». Об итогах конкурса «Новому Дню» сообщил глава областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Саркисов.

«Конкурс состоялся. Участники были. Сегодня в 11:00 комиссия вскрыла конверты. Сейчас конкурсная комиссия начнет работу по оценке заявок», – завил «Новому Дню» Андрей Саркисов.

Сколько претендентов заявились на очередной конкурс, директор департамента пока не уточняет. Эта информация будет оглашена позднее. «Работа конкурсной комиссии завершится в понедельник, 2 сентября. Тогда и будут объявлены итоги торгов», – резюмировал директор департамента.

Как сообщал «Новый День», в 2019 году департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области несколько раз объявлял конкурсы по выбору «мусорного оператора» по обращению с твердыми коммунальными отходами. Все торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Как ранее сообщал «Новому Дню» Саркисов, в случае, если регион до конца 2019 года не сможет выбрать оператора, как того требует закон, правительство области готово создать госпредприятие – ГУП.

Напомним, до 1 января 2020 года в Зауралье должна появиться структура, которая возьмет на себя всю работу, связанную с вывозом и утилизацией отходов. Власти Зауралья планируют заключить с новым оператором концессионное соглашение сроком на 10 лет (до 2029 года включительно).

В документации конкурса уточняется, что ежегодный объем мусора в Зауралье превышает 225,10 тыс. тонн. Региональные власти сформировали список объектов размещения и захоронения ТКО, мусороперегрузочных станций, планируется мусорообрабатывающий комплекс в Кетовском районе производительностью около 200 тыс. тонн ТКО в год. Предполагается, что оператор будет перерабатывать отходы на 11 полигонах.

Курган, служба информации

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