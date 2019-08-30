Глава Зауралья взялся за обучение чиновников: «катастрофически отстали»

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков разместил в личном аккаунте в Инстаграм пост, в котором оценил качество работы регионального правительства. По его мнению, команда чиновников нуждается в переобучении, чтобы жители Зауралья больше не подстраивались «под ту косную и неэффективную модель управления, которая сложилась как вещь – «сама в себе».

Вадим Шумков отметил, что в последнее время сотрудники правительства и органов местного самоуправления приняли участие «в таком количестве обучающих модулей, сколько большинство из них не проходили за весь период своей работы». Все это необходимо, так как у жителей Зауралья сформулирован четкий запрос – запрос на обновление во всех ключевых сферах жизни.

«Что греха таить, регион катастрофически отстал от большинства тех, на кого можно равняться. Куда ни кинь, всюду крики о помощи и призывы «обратить внимание на...», – написал в Инстаграм врио губернатора Курганской области.

Критика главы региона не относится к кому-то конкретно, Шумков обобщил свои претензии. И напомнил, что за каждой проблемой стоят конкретные сотрудники, начальники, которые получают вознаграждение за свою работу.

Подписчики Шумкова в своих комментариях активно поддержали посыл врио губернатора. Одна из подписчиц отметила, что пора «сдвинуть с мертвой точки регион, который никак не развивался».

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 30.08.19

В Курганской области готовы объявить результаты конкурса по выбору «мусорного оператора». / Бывший начальник Шумкова удивился его работоспособности. / В Кургане на пешеходном переходе женщина сбила семилетнего ребенка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»