В муниципалитете Зауралья по ошибке повысили «мусорный» тариф

В Макушинском районе Курганской области по требованию прокуратуры пересчитан тариф на вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО). Жильцам одного из многоквартирных домов пришлось переплачивать за вывоз ЖБО из-за технической ошибки управляющей компании.

Как сообщает областная прокуратура, проверка была проведена на предприятии Макушинского района МУП «УК «Жилищник».

«Установлено, что при начислении платы за апрель, май, июнь 2019 года начальником абонентского отдела МУП «УК «Жилищник» допущена техническая ошибка, в результате которой часть занимаемой площади многоквартирного дома не была учтена при начислении платы, в связи с чем произошло уменьшение занимаемой площади, что в свою очередь повлекло к увеличению платы стоимости 1 квадратного метра», – уточнили в надзорном ведомстве.

Переплата для всех потребителей за вывоз ЖБО за апрель 2019 года составила за 1 кв. метр – 40 коп., за май 2019 – 80 коп., а за июнь 2019 года жильцы уже платили почти на два рубля больше – 1 руб. 78 коп.

Жильцы дома в такой ситуации имеют право на перерасчет. Руководству управляющей компании было внесено прокурорское представление.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 30.08.19

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