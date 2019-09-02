Шумков посадил сына за парту и отправился в курганские школы, вуз и детский дом

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в понедельник, 2 сентября, проведет рабочий день в учебных заведениях Зауралья.

Глава региона сегодня посетил торжественную линейку в курганской гимназии № 27, где учится его сын-третьеклассник. Вадим Шумков поздравил учеников и педагогов с началом учебного года и уехал в другие учебные заведения Зауралья.

В планах врио губернатора – посетить Курганский госколледж, оценить начало учебного года в школе №11, где к 1 сентября закончили большой ремонт.

Также у Вадима Шумкова сегодня запланирована встреча со студентами курганского филиала РАНХиГС. А в 17:30 врио губернатора ждут в Введенском детском доме, где Вадим Шумков входит в попечительский совет.

Накануне 1 сентября глава Зауралья поздравил всех школьников и студентов региона с началом учебного года.

«День знаний – это не просто начало учебного года, это всегда начало пути, наполненного яркими событиями. В Курганской области за парты сядут более ста тысяч ребят, из них 11 тысяч первоклассников. К новому учебному году мы с вами готовились вместе, приводили в порядок наши школы, чтобы они встретили детей отремонтированными и уютными» – отметил Вадим Шумков. Он напомнил, что к 1 сентября в регионе существенно обновили 34 школы за счет бюджетных источников, еще более 10 – за счет благотворительных средств крупных компаний. В ближайшей перспективе – открытие в Кургане детского технопарка Кванториум.

«Дорогие ребята, уверен, что вы нас тоже не подведете, будете хорошо учиться, набираться знаний, чтобы помогать нам развивать родную Курганскую область. Студентам желаю успешной учебы, региону нужны квалифицированные специалисты. Ждем вас в нашей команде! Педагогам и родителям благодарен за важный и благородный труд по воспитанию молодого поколения», – резюмировал Вадим Шумков.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 02.09.19

Новый митрополит Зауралья рассказал, с каким настроением он едет в Курган. / В муниципалитете Зауралья по ошибке повысили «мусорный» тариф. / Синод РПЦ объявил об отставке курганского митрополита Иосифа и назвал имя его преемника. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»