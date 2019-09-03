В Курганской области оппозиция отправит на губернаторские выборы тысячу наблюдателей

Кандидаты в губернаторы Курганской области до 4 сентября 2019 года должны сдать в облизбирком списки своих наблюдателей.

На текущий момент ни одна из политических партий не огласила имена своих помощников, которые будут наблюдать за ходом губернаторских выборов в Зауралье. При этом все кандидаты-партийцы сегодня заняты этой работой.

Самая большая «группа поддержки» ожидается у коммунистов. Как сообщил «Новому Дню» кандидат в губернаторы Зауралья от партии КПРФ Яков Сидоров, на избирательные участки партия планирует отправить не менее 500 человек. «В идеале, наблюдатель должен быть на каждом избирательном участке», – говорит Сидоров.

Кандидат в губернаторы от партии «Справедливая Россия» Татьяна Майборода готова озвучить лишь предварительные данные. «Сегодня составим окончательный список. Пока, приблизительно, планируем отправить на выборы около 300 наблюдателей», – уточнила кандидат от партии «Справедливая Россия».

Самый скромный список будет подан от имени ЛДПР. По информации кандидата в губернаторы Юрия Ярушина, либерал-демократы отправят на участки около 100 человек. «Все участки, конечно, перекрыть не сможем», – резюмировал Ярушин.

Как напоминает на своем сайте избирком Курганской области, кандидаты в губернаторы или партия, выдвинувшая их, могут назначить не более двух наблюдателей на один избирательный участок. «Наблюдатели имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования», – уточняют в областной избирательной комиссии.

Напомним, 8 сентября в Курганской области состоятся выборы губернатора. В списке четыре кандидата: самовыдвиженец, врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, коммунист Яков Сидоров, член партии ЛДПР Юрий Ярушин и представитель от «Справедливой России» Татьяна Майборода.

В Курганской области в этот день будут работать 963 избирательных участка. Голосовать имеют права почти 700 тысяч избирателей, включая 262 тыс. человек, проживающих в Кургане.

Курган, служба информации

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