В Кургане сожгли машину кандидата в депутаты: «на меня напали с газовым баллончиком»

В Кургане участником детективной истории стал Андрей Паршиков, который баллотировался в депутаты думы Курганской области. Паршиков утверждает, что его преследует бывший коллега. А 2 сентября машину несостоявшегося депутата сожгли.

О поджоге автомобиля Паршиков сообщил в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Курган» и попросил откликнуться свидетелей происшествия.

«Машина ВАЗ – 2972 загорелась во дворе дома на ул. Кирова, 109. Произошло это ночью с 1 на 2 сентября. Рядом с машиной сотрудники МЧС нашли пятилитровую бутылку с бензином, которую использовал поджигатель», – рассказал «Новому Дню» Паршиков.

По его словам, инцидент не связан с его недолгой и неудачной политической активностью в прошлом. В 2015 году г-н Паршиков стал участником выборов в облдуму Зауралья, куда он выдвигался от партии «Национальная Безопасность России».

Как считает экс-кандидат в депутаты, его машину мог поджечь мужчина по имени Александр, с которым Паршиков когда-то вместе работал. Коллеги занимались ремонтом квартир, но потом их пути разошлись.

«Причина неприязни мне не понятна. Мы пересекались несколько лет назад. Последние два-три года этот человек периодически меня преследует и угрожает. Один раз напал вечером с газовым баллончиком. Неоднократно угрожал. Сейчас вот у меня сгорела машина», – говорит Паршиков.

Пострадавший утверждает, что не раз обращался в полицию и сообщал об угрозах. Но доказать факт нападения с баллончиком не удалось, так как не было свидетелей.

«Новый День» обратился с запросом в УМВД Курганской области. В силовом ведомстве пообещали позднее прокомментировать поджог машины г-на Паршикова, а также сообщить детали затянувшегося конфликта двух курганцев.

Курган, служба информации

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