В Кургане пьяный водитель попал в ДТП, травмировал ребенка и избил инспектора

В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который избил сотрудника ГИБДД и серьезно травмировал ребенка.

Как сообщает СУ СК РФ по Курганской области, инцидент произошел ночью 30 августа. Житель Кургана сел пьяным за руль. В машине находился ребенок. У малолетнего пассажира не было автокресла, более того, его даже не пристегнули ремнями безопасности.

«Мужчина допустил столкновение с препятствием. В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и в настоящее время госпитализирован», – сообщает курганский следком.

К месту ДТП прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Нетрезвый водитель во время составления протокола аварии «кулаком нанес удар одному из сотрудников полиции».

Курган, служба информации

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