Вадим Шумков пообещал Курганской области тысячи новых рабочих мест

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в среду, 4 сентября, посетил курганский индустриальный парк, который создается на территории бывшего завода колесных тягачей (КЗКТ).

Общая площадь будущего индустриального парка в Кургане – 24 га, площадь зданий и сооружений превышает 80 тыс. кв. метров. В перспективе на эту территорию должны зайти инвесторы, готовые создавать на базе КЗКТ новые промышленные производства. Сейчас там ведутся строительные работы. Подрядчиком выступает челябинская компания – ООО «Стройсфера».

Директор ООО «Стройсфера» Алексей Александров сообщил главе региона, что на стройплощадке задействованы 70 человек, работа ведется без выходных и круглосуточно.

«Сроки короткие, а задачи срочные: до начала холодов закрыть теплый контур, завершить кровельные работы и к концу года ввести все эти площади. Пока мы идем по графику, финансирование обеспечено в полном объеме. Никаких причин, чтобы сорвать сроки, я не вижу. Субсидии составили около 250 млн рублей», – отчитался руководитель ООО «Стройсфера.

До декабря 2019 года подрядчик обязуется отремонтировать и реконструировать порядка 30 тыс. кв. метров производственных площадей.

«Мы с коллегами посчитали, парк может дать более 400 рабочих мест. Это все до конца этого года. Более того, за счет того, что сама территория завода большая – 24 га, мы сейчас договорились, что в ближайшее время подготовим план дальнейшего развития на этой площадке, чтобы здесь было еще больше новых заводов и больше рабочих мест», – заявил в ходе осмотра индустриального парка врио губернатора Вадим Шумков и добавил, что два инвесторы готовы обосноваться на территории КЗКТ уже в 2019 году. Кто они и с какими проектами заходят на территорию индустриального парка – пока не сообщается.

Парк, который создается на территории КЗКТ, не единственная перспективная бизнес-площадка для курганского бизнеса. Российский кабмин предварительно одобрил создание особой экономической зоны на территории Курганского машиностроительного завода (КМЗ). Договоренность об этом была достигнута в ходе недавнего рабочего визита в Курган главы Минфина Антона Силуанова.

«КМЗ – это 60 тысяч кв. метров. Кроме того, мы сейчас договариваемся с управляющей компанией бывшего завода «Икар»: в ближайшее время готовимся запустить там новое производство, чтобы там тоже был новый индустриальный парк. Таким образом, в Кургане мы видим, как минимум, три индустриальных парка. По нашим подсчетам, это в общей сложности от 5 до 7 тысяч новых рабочих мест», – добавил Вадим Шумков.

Резиденты будущих экономических площадок и уже созданных в Зауралье ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) получают существенные послабления. Для них снижен энерготариф, они бесплатно получают землю, также им предоставляются существенные налоговые льготы: нулевые ставки по налогу на землю и на имущество, в четыре раза уменьшен налог на прибыль.

«Вы же замечаете, что в стране не очень часто открываются новые заводы. Почему? Потому что окупаемость проектов очень длинная. Деньги дорогие. Банковская система предлагает кредиты под 10% и выше, а рентабельность промышленного сектора зачастую не выше 5%. И когда таким компаниям говорят, что вы купите землю, подведите сети, постройте завод, обучите кадры – они считают и у них баланс не сходится. Вот поэтому мы сделаем все, чтобы бизнесу у нас было комфортно. И это все из пустой болтовни, из призывов и слов перейдет в новую реальную плоскость», – резюмировал Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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