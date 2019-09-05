В Кургане ГИБДД признала улицу Кирова непригодной для езды

Прокуратура через суд обяжет мэрию Кургана отремонтировать участок дороги по ул. Кирова (от ул. К. Мяготина до ул. Станционная). Данный участок магистрали официально признан не пригодным для движения автотранспорта.

Как уточняет надзорное ведомство, улица Кирова была «забракована» госинспекторами ОГИБДД УМВД по Кургану. «В ходе проверки установлено, что дорожное полотно не соответствует требованиям ГОСТ и создает реальную угрозу возникновения ДТП. Без проведения ремонтно-восстановительных работ данный участок дороги не пригоден для движения автотранспорта», – заявили в прокуратуре столицы Зауралья.

Если лица, ответственные за состояние городских дорог, не принимают меры по их содержанию, прокуратура направила в Курганский городской суд иск о «возложении обязанности на администрацию Кургана организовать работы по ремонту проблемного участка».

Курган, служба информации

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