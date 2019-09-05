В Кургане открылся завод, который избавит регион от клейма «депрессивный»

В четверг, 5 сентября, в Кургане состоялся запуск «Курганского арматурного завода». Как сообщал «Новый День», проект реализуется на базе обанкроченного завода «Икар». Одним из инициаторов создания нового производства выступает известный курганский промышленник, председатель совета директоров «Кургандормаш» Сергей Муратов.

В новый завод по производству запорной арматуры, которая будет поставляться крупнейшим игрокам топливно-энергетической сферы и нефтяным компаниям, пока вложено порядка 83 млн рублей. Из них 53 миллиона – средства, выделенные региону из федерального Фонда развития промышленности.

Помимо этого литейное производство получит максимальную поддержку региона. Так, «Курганскому арматурному заводу» обещаны налоговые преференции и, главное, пониженный энерготариф.

Как заявил на открытии завода врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, заказчики на продукцию курганского предприятия уже есть.

«И это, в том числе, плоды той работы, которая проводилась зимой. Когда в Курган приезжали представители компаний «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть», «Сибур». Туда готовятся первые поставки курганской продукции. Планы очень простые – просто хотим шаг за шагом, цех за цехом восстанавливать обанкроченную когда-то площадку. Это частный проект. Сейчас проговариваем: какие цеха восстанавливаем, в какой очередности. Наша задача – помогать финансово по восстановлению цехов, помогать с заказами, обеспечить специальный тариф. Вот такой план», – прокомментировал сегодняшнее событие врио губернатора Вадим Шумков.

Сергей Муратов, в свою очередь, заявил, что он бы «никогда не решился запустить литейку», если бы производству не был обеспечен пониженный тариф на электроэнергию.

«Вы представляете, что это вообще такое – литейное производство? И по затратам, и по составляющей, и по логистике... С теми тарифами, которые тут будут, мы сможем конкурировать с литейными производствами Челябинска и Екатеринбурга. Не за горами то время, когда мы перестанем быть дотационной областью. Слово депрессионный регион уже должны забыть», – заявил Муратов.

Как сообщал «Новый День», энерготарифы для промпредприятий Курганской области самые высокие в УрФО и одни из самых высоких в России. Этот вопрос в середине августа обсуждался на уровне президента России Владимира Путина. О ситуации главе региона сообщил врио губернатора Вадим Шумков.

Курган, служба информации

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