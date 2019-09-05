На главную площадь Кургана прибыли десять машин скорой помощи

В четверг, 5 сентября, Курганская область получила крупную партию техники по федеральным нацпроектам. В общей сложности на площади Ленина в Кургане сегодня разместились 36 единиц нового автотранспорта – школьные автобусы, скорые и машины с подъемниками для транспортировки больных в больницы.

Сегодня Курганская область получила первые 10 школьных автобусов, всего до конца 2019 года их будет закуплено 70 штук. Детский автотранспорт уже передан муниципалитетам.

Также 5 сентября регион получил первую партию машин скорой помощи – 10 автомобилей.

«До конца года область получит еще 30 скорых. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в селах Зауралья началось строительство 14-ти ФАПов – новая техника, в том числе, нужна и для них», – уточнили в пресс-службе областного правительства.

Помимо этого приобретены и доставлены в регион 16 автомашин с подъемниками для транспортировки больных в медучреждения. В первую очередь, такие машины нужны для людей с ограниченными физическими возможностями.

Вся техника сегодня была выставлена на площади Ленина и в торжественной обстановке вручена получателям.

Как сообщал «Новый День», ранее Зауралье получило помощь в обновлении пожарной техники. Автопарк экстренных служб уже пополнили 12 машин, всего их будет закуплено 23 штуки.

Отметим, что часть автотранспорта производят сами курганцы – «Курганский автобусный завод» (КАВЗ) постановлением российского правительства включен в список поставщиков техники российским регионам в рамках нацпроектов.

Курган, служба информации

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