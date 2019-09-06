Губернатор Шумков повез «синюю папку» главе самого отдаленного района

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в пятницу, 6 сентября, работает в Сафакулевском районе. Вместе с ним в муниципалитет выехали первые лица правительства Зауралья.

Повестка выездного заседания курганского правительства будет традиционной. Глава региона сначала посетит социальные объекты – школы, детские сады и районную больницу. Также его сегодня ждут на главных бизнес-площадках Сафакулевского района.

Одна из них – ООО «Агрокомплекс Мартыновский». Проект для Зауралья важный. Инвесторы планировали вложить более 3 млрд рублей, чтобы построить тепличный комплекс и выращивать до 15 тыс. тонн овощей в год.

Первый заместитель Шумкова – Андрей Саносян, в это время обсудит будущее ООО «Пружинно-навивочный завод», руководство которого сообщит вице-губернатору о расширении возможностей производства. Во второй половине дня Шумков оценит площадки, которые дождались благоустройства, и проинспектирует ремонт дорог.

Выездные инспекции главы региона обычно заканчиваются встречей с населением посещаемой территории, но прежде глава муниципалитета Рашит Хайрнасов получит от Шумкова «синюю папку».

Сегодня жители Сафакулевского района смогут пообщаться в врио губернатором Курганской области и его заместителями в зале районной администрации. Встреча с населением запланирована на 14:20.

Визитом в Сафакулевский район Шумков завершает ревизию всех 26 территорий Зауралья. Для региона это новая форма общения с руководителем области. Такой формат проведения выездных заседаний правительства был введен Шумковым в июне. Вместе с ним в муниципалитеты уезжают первые лица областного правительства. Глава региона в режиме-онлайн поручает им решение проблемных вопросов территорий.

Курган, служба информации

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