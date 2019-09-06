Глава Зауралья Шумков пообещал построить вертолетную площадку и много ездить

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков завершил поездку в самую дальнюю территорию Зауралья – Сафакулевский район. Во время выездного совещания Шумков вручил главе муниципалитета «синюю папку», в которой собраны просьбы и обращения жителей.

Вадим Шумков весь день отчитывался о поездке в Сафакулевский район в своем аккаунте в Инстаграм. Первый свой пост он посвятил агрокомплексу «Мартыновский», в строительство которого инвесторы планировали вложить более 3 млрд рублей.

«Тепличный комплекс «Мартыновский» – 12,5 га теплиц, до 15 тыс. тонн овощной продукции, порядка 300 новых рабочих мест. Проблемы с подрядчиком урегулировали», – прокомментировал Шумков в своем аккаунте.

Еще один бизнес-объект района – «Пружинно-навивочный завод».

«Провели переговоры с руководителем пружинно-навивочного завода. Там уже работают 77 человек, благодаря поддержке правительства завод получает дополнительные заказы, у предприятия огромное количество экспортных контрактов. Мы поддержали его заказом «РЖД», – отметил Вадим Шумков.

Серию социальных объектов врио губернатора Шумков также проинспектировал лично. В Сафакулево построена новая школа, глава региона назвал ее «симпатичной». Школе в селе Камышное тоже обещана помощь.

«Будем делать ремонт. К первоначальной смете добавим еще. Ребята классные», – написал Шумков и разместил видео-ролик со школьного двора.

Районная больница после сегодняшнего визита Шумкова уже готовится к ремонту, на который область обещает выделить 3 млн рублей. Медикам также пообещали обустроить вертолетную площадку для срочной госпитализации пациентов.

Выездное совещание областного правительства завершилось встречей с главой муниципалитета Рашидом Хайрнасовым. Глава региона передал ему «синюю папку». В ней – задания от населения. Люди просят решить проблему водоснабжения, отремонтировать дороги, обеспечить их рабочими местами. Есть даже просьба просто заменить старый школьный автобус.

Шумков, который со своими подчиненными с начала лета посетил 26 курганских муниципалитетов, напомнил про строгий контроль.

Если человек задал вопрос, ему пообещали что-то сделать и это не выполнено или сделано не так, значит он может снова сигнализировать и мы будем разбираться уже более строго», – подчеркнул врио губернатора.

Как сообщал «Новый День», в Курганской области запущена новая форма работы региональных чиновников. Весь президиум облправительства вместе с Шумковым выезжает на день в один из муниципалитетов Зауралья. В программу визита традиционно входит посещение социальных объектов, промпредприятий, встреча с предпринимателями, населением и совещание с главой территории, по итогам которой местный глава получает «синюю папку».

«Это будет продолжаться постоянно, потому что мало просто попросить, надо иногда еще выехать и проверить», – резюмировал Шумков, пообещав продолжить объезды районов Зауралья.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 06.09.19

«Дай бог, чтобы Шумков выжил»: в Зауралье обсуждают итоги работы врио губернатора. / В Зауралье завершено расследование дела vip-браконьеров из Тюмени. / Кандидат в губернаторы Зауралья заявил, что США и НАТО вмешиваются в курганские выборы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»