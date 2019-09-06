Новый митрополит Зауралья назначил дату и место своей первой службы

В воскресенье, 8 сентября, в Кургане в Александро-Невском кафедральном соборе пройдет первая служба с участием нового митрополита Зауралья Даниила. Об этом «Новому Дню» сообщил сам владыка.

«Я планирую отслужить 8 сентября в храме в честь Александра Невского – моего небесного покровителя», – сообщил митрополит Даниил.

Как сообщал «Новый День», по решению Синода РПЦ в курганской епархии перестановки. Митрополит Иосиф, служивший в регионе с 2015 года, уступает место митрополиту Даниилу, который до конца августа 2019 года возглавлял Архангельскую епархию.

Новому митрополиту Курганскому Даниилу (в миру – Доровских) 59 лет, родился в Воронеже, обучался в Одесской духовной семинарии. Затем – учеба в Московской духовной академии, кандидат богословия. Дата пострига – 2001 год. Прошел путь от иеродиакона до главы Архангельской митрополии, которую возглавил решением Священного Синода в декабре 2010 года.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 06.09.19

Глава Зауралья Шумков пообещал построить вертолетную площадку и много ездить. / «Дай бог, чтобы Шумков выжил»: в Зауралье обсуждают итоги работы врио губернатора. / В Зауралье завершено расследование дела vip-браконьеров из Тюмени. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»