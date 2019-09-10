Под Шадринском крупное ДТП: четыре человека сгорели в машинах (ФОТО)

Во вторник, 10 сентября, на 215 км автодороги Екатеринбург-Курган произошла смертельная авария с участием «Газели» и иномарки «Мазда». За рулем обоих автомобилей находились жители Шадринска.

Как уточняет региональная ГИБДД, ДТП произошло в районе Шадринска в 6 утра. От удара обе машины загорелись. Погибли четыре человека: 34-летний водитель «Газели», 56-летний водитель «Мазды», а также две пассажира легковой машины. Это мужчина и женщина. Их тела пока не опознаны.

На месте ДТП работает оперативно-следственная бригада. Предварительные причины аварии устанавливаются. Пока также нет данных – сгорели ли люди заживо, либо погибли во время столкновения машин.

Фото – сайт МЧС по Курганской области

Курган, служба информации

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