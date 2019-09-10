Глава Зауралья Шумков определился с именем сенатора

Представителем от исполнительного органа государственной власти Курганской области в Совете Федерации вновь станет Елена Перминова. Об этом «Новому Дню» сообщил избранный 8 сентября губернатор Зауралья Вадим Шумков. Он назвал Перминову приоритетным кандидатом в сенаторы.

Елена Перминова второй раз станет членом Совфеда. Сейчас она занимает в верхней палате парламента пост заместителя председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам.

58-летняя сенатор Перминова родилась в Курганской области. В 90-е годы работала в налоговой инспекции Кургана, затем была назначена на должность заместителя губернатора, начальником финуправления Курганской области. В Совфед Перминова попала в 2014 году после избрания губернатора Алексея Кокорина. В сентябре 2019 года срок ее полномочий официально заканчивается.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 10.09.19

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