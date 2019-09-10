В Кургане со второй попытки запустили маршрут «Красная линия»

Администрация Кургана назвала нового партнера, который реанимирует в областной столице проект «Красная линия». Туристический пешеходный маршрут по историческому центру Кургана восстанавливает банк «Открытие». Как сообщает во вторник, 10 сентября, мэрия Кургана, ПАО Банк «ФК Открытие» частично уже заканчивает реконструкцию маршрута.

«15 стендов, установленные возле исторических объектов, были полностью обновлены: заменен и покрашен каркас, а также обновлена внутренняя часть – краткая информация об истории того или иного памятника, карта, с обозначением самого объекта и ближайших, куда можно отправиться дальше. Еще один, 16-ый, содержащий информацию о памятнике культурного наследия – доме мещанина Гладкова по адресу: ул. Советская, 66к – находится в работе», – уточнили в городской администрации.

Семикилометровый пешеходный маршрут, обозначенный красной линией, ранее включал в себя более 20 зданий – все они являются памятниками истории и архитектуры федерального и регионального значения. У каждого дома свой маршрутный номер, на фасаде размещена табличка с краткой информацией об историческом объекте.

«Красная линия» была запущена в Кургане в 2016 году. Тогда партнером мэрии стал компания «МТС». Весной 2018 года партнерские отношения прекратились – в ПАО «МТС» отказались курировать и финансировать проект. О том, что шефство над туристическим маршрутом Кургана возьмет именно банк, от имени городских властей сообщалось ранее.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 10.09.19

Стали известны дата и место инаугурации курганского губернатора Шумкова. / Глава Зауралья Шумков определился с именем сенатора. / Под Шадринском крупное ДТП: четыре человека сгорели в машинах (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»