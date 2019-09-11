В Зауралье запускают реформу по ликвидации сельских округов: «это как хорошего ребеночка родить»

В Курганской области стартует реформа, которая закончится массовым увольнением муниципальных служащих и сокращением количества сельских депутатов. Ее суть в создании укрупненных муниципальных округов на базе районных центров. В ближайшей перспективе могут быть упразднены десятки, если не сотни сельских дум и администраций.

Пилотными площадками для реформы станут Макушинский и Петуховский районы. В минувшее воскресенье, когда жители Зауралья выбирали губернатора, на избирательных участках двух этих районах работали волонтеры Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области», которые проводили опрос населения.

Жители Макушинского района поддержали идею большинством голосов – 80,1%. В Петуховском районе запрос на преобразования еще выше – 83,7% жителей муниципалитета высказались за сокращение числа «поселкового начальства».

В данный момент муниципальная система управления в Зауралье выглядит так: на территории зарегистрировано 393 муниципальных образования (МО), которые входят в состав 24-х районов. Плюс два городских округа. Каждое из почти четырех сотен МО имеет свой административно-управленческий аппарат и депутатский корпус.

В администрациях сельских поселений работают, минимум, 1-3 человека, в муниципальных районах – от 2 до 5 служащих. Плюс депутатский корпус: в сельских поселениях 7-12 депутатов, в районных центрах 10-16 народных избранников. Все МО имеют свой бюджет.

Для области, в которой проживает 850 тыс. человек, такое количество МО слишком велико. Запустить процесс централизации власти позволяет свежий закон (принят 1 мая 2019 года), который предусматривает возможность создания в России нового вида муниципального образования – муниципальный округ.

Глава Варгашинского района, председатель Ассоциации «Муниципальных образований Курганской области» Валерий Яковлев пока оценивает перспективу с осторожностью. Он считает, что не всем районам Курганской области подойдет новый формат.

«Любой регион – специфичен. Надо учитывать размер территории, удаленность от центра до крайнего села. Если упразднить сельские думы и администрации, то через какой орган управлять пусть маленькой, но территорией, где есть школы, пожарные посты и т.д. Формально не каждое МО в области подходит для преобразования», – сказал «Новому Дню» Валерий Яковлев.

Глава Ассоциации подчеркивает, что муниципальная реформа должна начаться с главного: с опроса жителей территорий и проведения публичных слушаний.

«Весь процесс – от опроса, до утверждения границ новых муниципальных округов – может занять примерно 8-9 месяцев. Это как хорошего ребеночка родить. Главное, чтобы в этой реформе не потерять голос человека», – резюмировал Яковлев и добавил, что первые выводы, насколько эффективной окажется централизация власти, можно будет сделать по итогам эксперимента в Макушинском и Петуховском районах.

Курган, служба информации

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